Star Wars: The Clone Wars, il bellissimo easter egg a tema Indiana Jones della stagione 4

Nella quarta stagione di Star Wars: The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi è andato sotto copertura nei bassifondi criminali per scoprire informazioni sull'imminente attentanto alla vita del Cancelliere, e gli autori hanno pensato che sarebbe stata un'ottima occasione per includere un easter egg a tema Indiana Jones.

Dopo essere stato arrestato Obi-Wan fa la conoscenza di Moralo Eval, il quale lo introduce ai suoi amici criminali tra cui il cacciatore di taglie Cad Bane. Insieme, i tre organizzano un'evasione e riescono raggiungere il pianeta Nel Hutta, dove Obi-Wan spera di ottenere nuove informazioni sul complotto contro Palpatine.

Ed è proprio su Nel Hutta che gli autori hanno deciso di inserire un fieramente all'altro popolare franchise di George Lucas. Dopo che Cad Bane perde il suo distintivo cappello, infatti, la puntata 04x16 ("Amici e nemici") mostra il cacciatore di taglie mentre cerca dei nuovi vestiti e delle armi all'interno di un negozio locale: mentre si guarda in gira in circa degli oggetti che gli servono, ad un certo punto Bane prende in mano una fedora piuttosto familiare; si tratta infatti dell'iconico copricapo indossato da Harrison Ford nei film di Indiana Jones.

La serie animata, lo ricordiamo, si è conclusa lo scorso maggio con l'arrivo della settima stagione su Disney+.