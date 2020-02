Star Wars: The Clone Wars, una clip anticipa il nuovo episodio

Ha debuttato la scorsa settimana su Disney+ la settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, e ora è già tempo del secondo episodio. Intitolato A Distant Echo, sarà in streaming da venerdì 28 febbraio, ed è stato anticipato nei giorni scorsi da una breve clip.

Il filmato, della durata di circa un minuto e mezzo, mostra la nave di Anakin Skywalker aggredita da dei rettili, che rapiscono e portano via lo stesso Jedi. Secondo alcune anticipazioni, il nuovo episodio vedrà anche il ritorno di Padmé Amidala, personaggio assente negli ultimi anni nei film e nelle serie tv dell'universo Star Wars.

La sinossi ufficiale di A Distant Echo recita: "Un misterioso segnale porta il generale Jedi Anakin Skywalker, il capitano Rex e il Bad Batch in una struttura della Techno Union, dove fanno una scoperta sconcertante. Succede molto più di quanto si aspettassero quando si ritrovano intrappolati dalle forze separatiste in A Distant Echo."

Mentre Dave Filoni ammette di chiedere ancora consigli a George Lucas, molti fan hanno ritenuto paradossale, all'uscita dei primi trailer della stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, vedere Padmé visibilmente incinta, quando La Vendetta dei Sith descriveva il momento in cui Anakin veniva a sapere della sua gravidanza. Secondo i fan la serie avrebbe mostrato gli eventi accaduti tra il secondo e il terzo episodio della trilogia prequel cinematografica. Il creatore della serie, in ogni caso, promette sorprese per gli spettatori.

"Abbiamo sempre saputo che termina con il terzo film" ha raccontato a Entertainment Weekly Dave Filoni, che ha recentemente spiegato il cameo di Ahsoka nell'Episodio IX. "Non c'è scampo. È inevitabilmente così". Ha aggiunto, però, che "sappiamo cosa succede, ma non sapete esattamente come succede."