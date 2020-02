Star Wars: The Clone Wars, la clip che introduce alla première dell'ultima stagione

Sta per scadere il conto alla rovescia di Star Wars: The Clone Wars, serie cult dello Star Wars Universe e ora giunta alla settima stagione, che avrà il delicatissimo compito di colmare alcune lacune tra la fine di Clone Wars e Rise of The Empire e riempirà i buchi di trama di alcuni personaggi chiave tra le serie animate di Clone Wars e Rebels.

Disney+ ha rilasciato una nuova clip di Star Wars: The Clone Wars, con il primo episodio dal titolo The Bad Batch, in realtà il reggimento 99 dei soldati cloni, composto da cloni difettosi con mutazioni abbastanza desiderabili da mantenerli in servizio nella Repubblica.

La clip è accompagnata dalla sinossi:"La pluripremiata Star Wars: The Clone Wars ritorna per la sua epica stagione finale a partire da venerdì 21 febbraio, solo su Disney+; è la fine delle storiche Guerre dei Cloni, poiché le forze dell'oscurità hanno accumulato un grande potere nel tentativo di trasformare la Repubblica nell'Impero Galattico".



La sinossi prosegue:"Con la Repubblica in perdita, il Capitano Rex teme che i Separatisti stiano usando dei dati rubati per aiutare a prevedere ogni mossa del Grande Esercito. Mentre la minaccia della sconfitta incombe, Rex si unisce alla sperimentale Clone Force 99, nota anche come Bad Batch. Insieme intraprendono una missione ad alto rischio dietro le linee nemiche per scoprire la verità dietro le vittorie separatiste in The Bad Batch".

Qualche giorno fa è stata rivelata la timeline di Clone Wars 7, per stabilire in che ordine guardare gli episodi ed è stato pubblicato il trailer di Star Wars: The Clone Wars, che introduce finalmente alle avventure animate dello show.