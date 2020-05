Star Wars: The Clone Wars, il collegamento con La Vendetta dei Sith dall'esito inaspettato

Il penultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars ha finalmente raggiunto gli eventi principali de La Vendetta dei Sith, regalando ai fan un intenso momento di unione tra la narrazione di entrambi i titoli targati Lucasfilm.

Pochi istanti prima che Darth Sidious proclami l'Ordine 66, infatti, Ahsoka Tano riesce a percepire il passaggio al lato oscuro di Anakin, che come mostrato in Episodio III si schiera definitivamente al fianco di Palpatine aiutandolo a sconfiggere Mace Windu.

La cosa particolare è che, pur utilizzando il dialogo originale del film con le voci di Ian McDiarmid (Darth Sidious) e Samuel L. Jackson (Mace Windu), l'iconica frase "Che cosa ho fatto?" pronunciata da Anakin è recitata in originale da Matt Lanter, doppiatore del personaggio in The Clone Wars, e non da Hayden Christensen, l'attore che ha vestito i panni del giovane Darth Vader nella trilogia prequel.

A proposito della serie animata di Dave Filoni, vi ricordiamo che il gran finale di The Clone Wars è disponibile su Disney+ da oggi 4 maggio. In occasione dello Star Wars Day, il suo servizio streaming della Casa di Topolino ha pubblicato anche L'Ascesa di Skywalker e una docu-serie su The Mandalorian.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione finale di Star Wars: The Clone Wars.