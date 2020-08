Star Wars: The Clone Wars, la creazione di Darth Vader nelle concept art della serie

Anche se Dave Filoni aveva in mente un finale leggermente diverso, la conclusione di Star Wars:The Clone Wars non ha mancato di entusiasmare i fan, soprattutto per essersi ricollegata in maniera perfetta alle vicende de La Vendetta dei Sith.

La sequenza finale ha visto infatti la comparsa dell'inquietante Darth Vader, immerso in un'atmosfera nevosa e circondato dai relitti. Abbiamo quindi potuto dare un altro sguardo al personaggio, dotato dell'inconfondibile maschera nera e del respiratore artificiale, intento a sollevare da terra la spada laser di Ahsoka. Riportare su schermo il Signore Oscuro per eccellenza non deve essere stato facile, e in questo caso il designer ha operato in una maniera particolare:

"Come richiesto, ecco Darth Vader, come presentato nel finale di The Clone Wars. Il processo per creare questo design è stato inusuale. Normalmente avrei creato una concept art in 2d e la geometria del modello finale si sarebbe basata su quella. Questa volta invece ho aperto il modello 3D di Vader utilizzato in Rebels e l'ho modificato per avvicinarlo al look di The Clone Wars. Poi ho lavorato per addolcire le curve per creare questi disegni puliti e dettagliati", scrive l'art director Killian Plunkett su Instagram.

In effetti sono riusciti a riprendere il look iconico, inserendolo perfettamente all'interno dell'impianto visivo della serie, che secondo molti nell'ultima stagione ha dato il meglio di sé da quel punto di vista.

Potete dare uno sguardo voi stessi alle concept art qui sotto: fateci sapere cosa ne pensate e se il momento conclusivo di The Clone Wars vi è piaciuto! Nel caso non l'aveste ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di The Clone Wars 7.