Star Wars: The Clone Wars, Dave Filoni: 'Chiedo ancora consigli a George Lucas'

Ieri Disney+ ha finalmente pubblicato il primo episodio della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, serie che arriverà a breve in Italia insieme al servizio streaming. Intervistato da IndieWire sui nuovi episodi dello show, il creatore Dave Filoni ha parlato del suo rapporto con George Lucas.

"Siamo ancora in contatto e quando rimango bloccato cerco le idee di George, perché lui è nel canone" ha spiegato Filoni. "Lo ha creato e lo rispetto. Uno dei miei lavori e scopi è quello di mantenere intatte le premesse di George il più possibile. È per bambini - George continua a ricordarlo - ma la bellezza sta nel fatto che tutti possono guardarlo e divertirsi se lo show viene realizzato al meglio."

Il regista, che ha diretto anche due episodio della prima stagione di The Mandalorian, ha anche rassicurato i fan sul finale della serie: "Se siete cresciuti apprezzando questa parte della saga, per voi la stagione 7 sarà un'adeguata conclusione. È stato bello poterla concludere in questo modo, lavorare a questa serie è ancora incredibilmente divertente anche dopo 15 anni."

Nella premiere della nuova stagione, con la Repubblica reduce da una serie di sconfitte, il Capitano Rex teme che i Separatisti stiano usando dei dati rubati per aiutare a prevedere ogni mossa del Grande Esercito. Mentre la minaccia della sconfitta incombe, Rex si unisce alla sperimentale Clone Force 99, nota anche come Bad Batch. Insieme intraprendono una missione ad alto rischio dietro le linee nemiche per scoprire la verità dietro le vittorie separatiste, di cui abbiamo visto un'anticipazione in una recente clip di The Clone Wars.

Disney+, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo.