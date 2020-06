Star Wars: The Clone Wars, Dave Filoni aveva scritto un finale diverso, ecco quale

Si è conclusa come sappiamo la serie animata Star Wars: The Clone Wars, in streaming su Disney+, dopo aver conquistato pubblico e critica grazie ad un arco narrativo davvero strabiliante che ha rivelato alcuni dettagli nuovi della saga originale, oltre che innalzare Ahsoka Tano a degna eroina dell'Universo Star Wars.

Dave Filoni, intervistato di recente da Nerdist, ha raccontato di come il finale di stagione era stato scritto in un modo diverso all'inizio, lasciando ben più che presagire la caduta di Anakin Skywalker al lato oscuro, ma in seguito ha deciso di modificarlo per renderlo più conforme alla storia: "Alla fine l'ho scritta diversamente, l'ultima cosa che lei [Ahsoka] dice a lui [Anakin]. Lei gli avrebbe detto di non cambiare. Ma lo sentivo troppo sfrontato. Non lo percepivo veritiero perché era come implicare che lei lo sapesse già, e non penso sia così".

"Ho cambiato il finale così com'è stato perché la cosa davvero importante per me era che questa non fosse la storia di Anakin. Lui ha a che fare con tutto ciò, ma non è il protagonista. La storia si doveva basare su Ahsoka e Rex e il loro punto di vista [...] Quindi sono stato attento quando siamo arrivati alla conclusione che, sai, lei è sconvolta per ciò che è successo ad Anakin, ma la cosa si svolge comunque, e non è l'avvenimento più importante. Non volevo nuovamente raccontare la storia di Anakin attraverso Ahsoka, non ho voluto fare questo. Penso che tutto si sia concluso nel modo giusto".

Anche la presenza di Morai, l'uccello che sorvola il campo di tombe dei Cloni durante la scena finale con Darth Vader, doveva essere impostata diversamente: "Avevo versioni diverse di come Morai toccava terra. C'erano comunque sempre elementi in comune. Ad un certo punto avevo Morai appollaiato sul caccia Y-wing e non andava bene. Dovevo dare la giusta interpretazione ed è sempre una gara prima che finiscano i soldi ed il tempo a disposizione. Si deve essere flessibili e cogliere le opportunità che arrivano".

Dave Filoni è molto contento di come sia riuscita la serie ma lo showrunner non è intenzionato a proseguire The Clone Wars nonostante siano in molti a voler vedere un sequel. Intanto date un'occhiata ai fili narrativi comuni tra Clone Wars, Rebels e The Mandalorian.