Star Wars: The Clone Wars, i doppiatori dei protagonisti parteciperanno ad un livestream

Mentre i fan stanno ancora discutendo sull'atteso finale di Star Wars: The Clone Wars, vi segnaliamo questa interessante iniziativa che ci permetterà di conoscere qualche retroscena sulla serie presente nel catalogo di Disney+.

Tutti gli appassionati dello show che ci ha mostrato la guerra tra i Separatisti e la Repubblica e che ci ha permesso di conoscere Anakin Skywalker, Ahsoka Tano e Obi-Wan Kenobi, saranno entusiasti di sapere che nella giornata di venerdì 8 maggio potranno partecipare ad un evento streaming insieme ai doppiatori di Star Wars: The Clone Wars. Ecco il cast che sarà presente nel livestream:

Ashley Eckstein, doppiatrice di Ahsoka Tano

Catherine Taber, doppiatrice di Padmé Amidala

Dee Bradley Baker, voce dei Clone Troopers e di Captain Rex

James Arnold Taylor, doppiatore di Obi-Wan Kenobi

Matt Lanter, Anakin Skywalker

Sam Witner, voce di Darth Maul

Troveremo quindi il cast al completo, che parlerà delle loro esperienze nel doppiare le sette stagioni che compongono la serie, inoltre parteciperanno a sfide e quiz, che testeranno la loro conoscenza del mondo di Guerre Stellari e dei personaggi che hanno interpretato. Purtroppo per i fan italiani l'evento andrà in onda a partire dall'una di notte, ora italiana, ma siamo sicuri che sarà disponibile per una visione successiva. Se non l'avete ancora letto vi segnaliamo questo nostro articolo sui migliori episodi di Star Wars: The Clone Wars.