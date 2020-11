Star Wars: The Clone Wars, Ecco nuove action figures dedicate a personaggi della serie

Come sapete la Disney è al lavoro su una serie spin-off di Star Wars: The Clone Wars, in attesa di scoprire chi saranno i protagonisti dello show, ecco alcune nuove action figures dedicate ad alcuni personaggi importanti dell'opera incentrata sulla guerra dei cloni.

In calce alla notizia potete vedere alcune immagini delle statuine dedicate alla jedi oscura Asajj Ventress e a Hunter e Crosshair, membri del gruppo di cloni conosciuto come Bad Batch. Ad annunciarli è Hasbro, celebre società di giochi, che ha quindi ampliato il numero di personaggi presenti nella collana di action figures conosciuta come "Star Wars The Black Series". Invece per la collezione vintage, gli appassionati del mondo nato da un'idea di George Lucas potranno trovare Zutton, cacciatore di taglie comparso in una delle scene più famose del film di apertura della trilogia originale di Guerre Stellari.

I preordini delle nuove action figures sono già disponibili, le statuette dedicate ad Asajj Ventress e ai membri della Bad Batch sono disponibili al prezzo di 20,99$, che equivalgono a circa 18€, mentre Zutton sarà venduto a 13,99$, più o meno 12€. Infine vi segnaliamo questa notizia incentrata sulle modifiche fatte alle spade laser di Ahsoka Tano viste in Star Wars: The Clone Wars.