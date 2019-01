Star Wars: The Clone Wars, ecco quando andrà in onda la settima ed ultima stagione

Entertainment Weekly ha confermato che tutti e i dodici episodi della settima ed ultima stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars andranno in onda nel corso del 2019.

L'ultima stagione vedrà gli attori protagonisti Matt Lanter, James Arnold Taylor e Ashley Eckstein riprendere ancora una volta i loro rispettivi ruoli come Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka Tano. Non è ancora stata rivelata una data di uscita finale, ma è stato confermato che tutti gli episodi che compongono Star Wars: The Clone Wars 7 saranno pubblicati sul servizio di streaming on demand Disney+.

Il 2019 si preannuncia come un anno a dir poco gigantesco per il franchise di Star Wars, che non solo assisterà alla fine della saga degli Skywalker a dicembre con Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams, ma addirittura godrà del lancio della sua prima serie televisiva live-action esclusiva, The Mandalorian. Infine, nell'autunno 2019, inizieranno anche le riprese per Cassian Andor, una seconda serie live-action ambientata prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story e incentrata sul giovane capitano della flotta spaziale ribelle.

Inoltre, ricordiamo che Lucasfilm ha interrotto la produzione dei tanti film spin-off varie ed eventuali vociferati in questi anni (lo stand-alone su Boba Fett, quello su Obi-Wan Kenobi, ecc.) ma sta attualmente sviluppando due nuove trilogie cinematografiche, una scritta e diretta da Rian Johnson, un'altra scritta dai creatori de Il Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss. Infine Ron Howard, la cui figlia Bryce Dallas dirigerà alcuni episodi di The Mandalorian, ha recentemente espresso il desiderio di realizzare un sequel di Solo: A Star Wars Story, ma per il momento non ci sono notizie ufficiali in tal senso.

Star Wars: The Clone Wars è prodotta da Dave Filoni.