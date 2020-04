Star Wars: The Clone Wars, l'ultimo episodio chiarisce il ruolo di Darth Maul in Solo

Il nuovo episodio di Star Wars: The Clone Wars, in streaming da oggi su Disney+, ha raccontato qualcosa in più sul personaggio di Darth Maul, mostrandoci quello che è stato il suo percorso di avvicinamento, secondo la timeline del franchise, alla sua apparizione nello spin-off Solo: A Star Wars Story.

Nel film, infatti, il villain, ex protetto di Palpatine, era una figura importante nel sottobosco criminale, ma non c'erano molte spiegazioni su come fosse arrivato a esserlo. Nell'episodio 7x10 di Clone Wars, intitolato The Phantom Apprentice, scopriamo che si tratta di un piano che comprende anche l'assedio di Mandalore.

Darth Maul prende il controllo della criminalità con la speranza di controllare il flusso delle informazioni e trarne vantaggio, quando emerge il nuovo Impero di Palpatine. Capisce che il tempo dell'Ordine Jedi e del Senato è finito, e che il suo vecchio maestro Sith avrebbe conquistato il potere.

Cerca inoltre di portare Ahsoka Tano dalla sua parte, spiegandole che l'ascesa di Darth Sidious è inevitabile, ma lei naturalmente si rifiuta, dopo aver appreso che Anakin sarebbe stato l'apprendista di Sidious. Lo stesso assedio di Mandalore è organizzato per attirare Kenobi e Anakin nella battaglia.

Ahsoka intraprende così un duello con Maul, che viene catturato alla fine dell'assedio. Ma sappiamo che questa non è la sua fine.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione di Clone Wars episodio 7x10, con la serie che sembra andare verso un finale tragico.