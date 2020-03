Star Wars: The Clone Wars, i fan entusiasti del ritorno di Ahsoka Tano

Dopo aver visto la clip che conferma il ritorno di Ahsoka Tano, i fan di Star Wars: The Clone Wars vorrebbero sapere qualcosa in più sulla trama anche se da tempo sanno che Tano è sopravvissuta agli eventi di Clone Wars ma l'episodio in onda questa settimana vedrà il ritorno di Ahsoka Tano - doppiata da Ashley Eckstein - in gran forma.

Dopo aver lasciato l'Ordine degli Jedi, Ahsoka Tano si ritrova negli inferi di Coruscant, dove fa amicizia con l'aspirante pilota Trace Martez. Arruolata dalla sorella di Trace, Rafa, per contribuire a costruire droidi pericolosi, Ahsoka decide di mantenere il segreto il suo passato Jedi in 'Gone With a Trace'. Il nuovo episodio debutta domani su Disney+.



Star Wars: The Clone Wars è stata creata da George Lucas e LucasFilm ed è ambientata nell'universo fantascientifico di Star Wars nel corso della guerra dei cloni.

Cronologicamente la serie si colloca tra L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. La serie si concentra sui vari conflitti tra la Repubblica Galattica e i Separatisti.

I protagonisti principali sono Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e proprio Ahsoka Tano. Su Everyeye potete vedere Tano che torna in azione nel nuovo trailer di Star Wars: The Clone Wars.

Diverso materiale su Star Wars sta circolando sul web in queste ore, tra cui anche un concept art con Luke Skywalker che indossa il casco di Darth Vader.