Star Wars: The Clone Wars, il finale è l'episodio migliore della serie per Sam Witwer

Prima di quest'anno erano in pochi quelli che credevano in un ritorno di Star Wars: The Clone Wars, ma la Disney ha permesso la realizzazione di una stagione, la settima, che desse una degna conclusione alla serie. E pare che l'ultimo episodio sia meraviglioso.

O almeno è questo il parere di Sam Witwer, che nella serie presta la propria voce a Darth Maul, personaggio che credevamo morto in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma ma che poi abbiamo non solo re-incontrato nella serie animata, ma anche in un breve cameo in Solo: A Star Wars Story, che ha aperto a possibili sviluppi futuri anche al cinema.

Witwer ha infatti rivelato che una volta letto lo script del finale di stagione gli è sembrata la cosa migliore mai partorita dalla serie: "Il finale, lo script, è il miglior script di Clone Wars che abbia mai letto. Penso che Dave Filoni abbia realizzato qualcosa di veramente molto fico. Quando dico script non intendo - ovvero quando parlo del finale, sto parlando degli ultimi quattro episodi, perché vanno davvero visti come fossero un film. Questo arco di Clone Wars che va avanti per tre/quattro episodi sarebbe potuto essere davvero montato insieme come un film perché funziona come un'unica storia, più di ogni altra raccontata finora".

Witwer ha aggiunto che proprio il finale cambierà il modo che i fan hanno di vedere alcuni "angoli del franchise": "Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo, perché è tutto una conseguenza, cambia il modo di pensare a certe cose di Star Wars, riguardo a certi personaggi anche e mostra alcuni aspetti centrali della mitologia. Sono emozionato e scioccato".

Gli ultimi episodi finora usciti di Star Wars: The Clone Wars sono disponibili su Disney+, da oggi anche in Italia, come anche The Mandalorian.