Star Wars: The Clone Wars, George Lucas ha davvero contribuito alla creazione del finale?

Dopo che George Lucas ha venduto la LucasFilm alls Disney, i fan non si aspettavano di vedere nuovi episodio di Star Wars: The Clone Wars, e invece la grande domanda ha prima portato a ulteriori archi narrativi su Netflix e, alla fine, un'ultima e straordinaria stagione, la settima, pronta ora a concludersi su Disney+.

La domanda che si pongono adesso tutti gli appassionati, dopo la notizia dei complimenti di Lucas a Dave Filoni, è quanto in verità il creatore della saga di Star Wars abbia contribuito al finale della serie, dato anche il suo strettissimo collegamento con Star Wars: La vendetta dei Sith.



Lo ha spiegato direttamente lo showrunner Filoni, parlando di commenti presi fuori contesto relativi a un coinvolgimento di Lucas. L'autore ha infatti rivelato: "Sono citazioni rimosse dal contesto originale. Io e George parliamo ancora e gli chiediamo alcuni consigli o delucidazioni. E si sta davvero divertendo a guardare questi episodi. Quello che sta accadendo ora, nell'arco conclusivo, appartiene a discussioni avvenute anni fa. I Bad Batch erano una serie di storie scritte in un incontro con lui, e l'arco di Trace e Rafa è stato espanso al di là dei loro confini iniziali".



Continua: "Questi ultimi 4 episodi erano probabilmente quelli meno sviluppati, al tempo. Alcuni elementi sono rimasti invariati. Ma lui non ha mai visto nulla fino al rilascio definitivo sulla piattaforma. Personalmente lo rispetto davvero tanto e voglio assicurarmi di fare al meglio il mio lavoro. Quindi ogni episodio faccio un check-in con lui per rassicurarmi. Se ho avuto successo e così ha fatto la serie, è davvero perché George ci ha insegnato molto, prendendosi molto tempo per farlo. Ci ha rivelato cosa pensava potesse far funzionare questo show e cosa invece no. Un piccolo errore può rovinare molte cose".



L'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars, intitolato "Victory and Death", approderà su Disney+ domani, 4 maggio 2020. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: The Clone Wars 7x10.