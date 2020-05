Star Wars: The Clone Wars, guardate questa incredibile action figure del Capitano Rex

All'inizio del mese su Disney+ si è conclusa la settima stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, facente parte dello Star Wars Universe. Uno show che ha trovato grande riscontro anche nel merchandising, grazie soprattutto al lavoro di Hot Toys, che ora ha lanciato anche l'action figure del personaggio del Capitano Rex.

L'action figure di Hot Toys TMS018 Clone Captain Rex è una formato da pezzi intercambiabili, le pistole con il doppio blaster, un jetpack rimovibile, il casco da Clone Trooper di Ahsoka Tano e una base per l'action figure. I pre order sono disponibili da ieri e potete dare una maggiore occhiata all'oggetto da collezione nelle immagini in calce alla news.



I pezzi intercambiabili sono costituiti da un paio di mani per tenere la pistola, una mano sinistra rilassata, una mano destra aperta, tre mani che raffigurano dei gesti, con ogni pezzo dipinto a mano.

Il costume è composto da un'armatura di Captain Rex realizzata con particolari dettagli blu con effetti, un pauldron blu con marsupio nero, una cintura con le fondine per la pistola, una sotto tuta di colore nero e un paio di stivali di colore bianco con vari effetti.

Tra gli accessori ci sono un fucile blaster e due pistole blaster, insieme ad un casco da Clone Trooper di Ahsoka con motivi arancioni, un jetpack collegabile magneticamente ad altri due accessori, con tanto di logo di Star Wars e targhetta che ne decreta la data di rilascio.

Il regista Dave Filoni ha ammesso di avere un sacco d'idee su Ahsoka Tano; ad interpretare il personaggio si è fatto il nome da tempo di Rosario Dawson ma la doppiatrice Ashley Eckstein ha offerto consigli ai futuri interpreti degli Jedi.