Star Wars: The Clone Wars, Matt Lanter ha grosse novità per i fan di Anakin Skywalker

Matt Lanter ha doppiato per la prima volta Anakin Skywalker nella serie d'animazione Star Wars: The Clone Wars, e nonostante la serie si sia conclusa lo scorso anno, Lanter ha ammesso che il suo coinvolgimento con il personaggio non è ancora terminato. L'attore non ha approfondito il discorso sull'esistenza o meno di un progetto in corso.

Ricordiamo che i fan potranno assistere ad un altro ritorno di Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen nella serie Obi-Wan Kenobi.

"C'è una nuova LucasFilm Animation in corso. Ho preso parte ad alcune cose di cui non posso ancora parlare. Vedrete di nuovo Anakin. Non chiuderò con Anakin, sia che si tratti di un videogioco o qualcosa di nuovo per LucasFilm Animation" ha dichiarato Lanter.



Dato che lo spin-off di The Clone Wars, The Bad Batch, sta per debuttare, la maggior parte dei fan si aspetta che appaia anche Anakin tra i personaggi ma la natura dello spin-off potrebbe significare che la trama potrebbe deviare completamente da ciò che abbiamo visto sinora nelle storie animate precedenti dello Star Wars Universe.

La saga è ovviamente al centro di LucasFilm, tanto che dal 2019 il nuovo logo di LucasFilm Animation è a tema Star Wars.

In che occasione ascolteremo nuovamente la voce di Matt Lanter per Anakin Skywalker?



Nel frattempo scoprite il nuovo teaser trailer di The Bad Batch, in arrivo tra una settimana.