Star Wars: The Clone Wars, Matt Lanter, voce di Anakin Skywalker, operato d'urgenza!

Matt Lanter, doppiatore di Anakin Skywalker in Star Wars: The Clone Wars, ha recentemente subito un importante intervento chirurgico di emergenza. La moglie di Lanter, Angela, ha informato tutti che l'attore è stato portato in ospedale la sera del 22 marzo per un'emergenza medica dopo che questi aveva lamentato dei fastidiosi dolori addominali.

All'inizio di quella giornata, Lanter ha lamentato un intenso dolore addominale come risultato di un blocco intestinale, una condizione causata da una torsione nell'intestino tenue. Se non trattato, il blocco può portare a gravi complicazioni. Dopo la diagnosi, l'attore è stato immediatamente portato in chirurgia d'urgenza. Angela ha fornito un aggiornamento positivo spiegando che anche se Lanter ha sperimentato alcune battute d'arresto post-operazione, sta facendo un recupero costante, ma l'attore deve ancora affrontare una lunga riabilitazione.

A partire dal film d'animazione The Clone Wars nel 2008, Lanter ha prestato la propria voce ad Anakin Skywalker in molti progetti animati di Star Wars tra cui la serie The Clone Wars, Rebels, e Forces of Destiny. È anche apparso nel ruolo in vari videogiochi nel corso degli anni. Oltre al suo ruolo in Star Wars, Lanter ha costantemente fornito la voce di Aquaman in tutti i doppiaggi del personaggio, tranne uno, in DC Animated Movie Universe, arrivato direttamente in home video.

Immediato il sostegno di colleghi e fan per Matt Lanter arrivato via social network. Anche se la serie Netflix in cui ha recitato, Jupiter's Legacy, è stata cancellata, Lanter probabilmente non resterà a mani vuote per molto tempo. In precedenza aveva promesso che il suo Anakin Skywalker sarebbe tornato e ha accennato a un prossimo progetto animato di Star Wars. Non si sa praticamente nulla di questo progetto, ma per ora, Lanter si concentrerà sul suo recupero dopo l'operazione. Star Wars: The Clone Wars, film e serie televisiva, sono disponibili in streaming su Disney+.

Intanto, il prossimo maggio, Star Wars proseguire su Disney+ con l'arrivo della miniserie Obi-Wan Kenobi. Su queste pagine potete recuperare il trailer con Ewan McGregor.