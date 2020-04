Star Wars: The Clone Wars, non sottovalutate gli episodi più noiosi

Ahsoka Tano è ormai diventato uno dei personaggi più iconici e amati dai fan nel franchise di Star Wars. La sua storia continua nella settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, in streaming su Disney+. L'arco narrativo dei suoi primi quattro episodi, incentrati sull'incontro con le sorelle Martez, è stato però definito "noioso" da molti fan.

Sono in molti, quindi, ad attendere con impazienza The Siege of Mandalore, il suo arco conclusivo. Secondo Ashley Eckstein, che presta la voce ad Ahsoka Tano, tutti gli episodi sono però importanti per l'economia e lo sviluppo del personaggio.

Ne ha parlato recentemente la stessa doppiatrice nel podcast Comic Nation di Comicbook.com, in cui ha discusso dell'importanza del suo personaggio e del suo nuovo libro I am a Padawan. Anche l'arco con le sorelle Martez, sostiene, è di vitale importanza per la storia di Ahsoka.

"Questi primi quattro episodi della stagione finale, l'arco con Trace e Rafa, ho letto molti commenti delle persone e tutti vogliono arrivare all'assedio di Mandalore" ha detto la doppiatrice. "Capisco perché tutti vogliono saltare direttamente a quello, ma dirò che i primi quattro episodi in cui parte in questo viaggio con Trace e Rafa sono davvero importanti per il suo viaggio, e quindi non dovrebbero assolutamente essere saltati."

Ashley Eckstein continua spiegando che Ahsoka Tano "è molto confusa. Tutto ciò in cui ha creduto viene messo in discussione. [...] Non vuole comportarsi come una Jedi perché non è più una Jedi. Ci ha rinunciato. Ma penso che Trace e Rafa le danno come un nuovo scopo. La battuta più importante per me in tutta la stagione è quando Rafa chiede ad Ahsoka: Perché ci stai aiutando? E Ahsoka risponde: Nella mia vita, quando trovo persone che hanno bisogno del mio aiuto, le aiuto in ogni caso. Immagino sia proprio quello che sono."