Star Wars: The Clone Wars ha preparato il terreno per Ahsoka Tano in The Mandalorian?

Sappiamo bene che Rosario Dawson ricoprirà il ruolo di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, il cui arrivo su Disney+ è previsto per il prossimo autunno, ma ancora ci chiediamo il come del ritorno del personaggio. Adesso, però, l'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars potrebbe aver risposto a questa domanda...

Nell'ultimo episodio della settima stagione della serie, intitolato Dangerous Debt, Ahsoka viene fatta prigioniera del sindacato criminale sul pianeta Oba Diah. Si trova lì con le sorelle Martez, Trace e Rafa, avendoli conosciuti dopo l'incidente nel sottobosco cittadino di Coruscant. Il trio è protagonista dell'episodio, e così il loro tentativo di fuga dalla prigione, solo per poi finire nuovamente in cella alla sua conclusione. Uno dei momenti più interessanti dell'episodio, tuttavia, è quello in cui veniamo a conoscenza che qualche Mandaloriano si trova su Oba Diah. I Mandaloriani osservano il tentativo di fuga di Ahsoka e delle sorelle Martez e uno di loro riconosce Ahsoka, notando che "potrebbe essere la Jedi che ho conosciuto a Carlac".

Come confermato da un tweet di Katee Sackhoff, la quale presta la propria voce a Bo-Katan Kryze, il personaggio è la sorella della duchessa Satine, la precedente governatrice di Mandalore uccisa da Darth Maul. Bo-Katan ha conosciuto Ahsoka su Carlac nell'episodio della serie intitolato A Friend in Need. I Mandaloriani comunque non si trovano su Oba Diah per caso, ma sono lì in missione. Ursa suggerisce quindi che la presenza di Ahsoka sul pianeta "potrebbe compromettere la nostra missione", ma Bo-Katan ricorda che loro e Ahsoka hanno un nemico in comune e suggerisce che potrebbero perfino usarla.

Alcuni fan hanno poi notato come le armature che insossano le tre Mandaloriane ricordano quelle dell'armiere in The Mandalorian, arrivando a suggerire che una tra Bo-Katan e Ursa e il terzo non nominato possa effettivamente essere quel personaggio.