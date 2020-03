Star Wars: The Clone Wars, le puntate 3 e 4 della settima stagione sono online su Disney+

L'avvincente guerra dei cloni continua: dopo aver visto il trailer delle nuove puntate di Star Wars: The Clone Wars, vi segnaliamo la presenza dei nuovi episodi della serie animata con protagonisti Anakin, Ahsoka e Obi-Wan.

Continua la settima stagione del celebre show ambientato tra il secondo e il terzo film della saga prequel di Guerre Stellari. A partire da oggi infatti, nel catalogo di Disney+, sarà possibile vedere due puntate inedite di The Clone Wars, intitolate "Sulle ali dei Keeradaks" e "Questioni in sospeso". Ecco la sinossi ufficiale degli episodi 3 e 4, che potete leggere nel sito del servizio streaming della Casa di Topolino: "Dopo la loro fuga, Anakin Skywalker e i cloni difendono un villaggio locale" e "Anakin Skywalker e la Bad Batch tentano di ottenere una vittoria per la Repubblica".

Come era già stato annunciato questa sarà la stagione conclusiva della serie animata, che si collegherà direttamente agli eventi di "Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith", ultimo film della trilogia prequel ideata da George Lucas. In America invece lo show è arrivato alla sesta puntata, in Italia le restanti saranno pubblicate con cadenza settimanale ogni venerdì. Mentre aspettiamo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Star Wars: The Clone Wars 7.