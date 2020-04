Star Wars: The Clone Wars, nella puntate rimaste vedremo Darth Vader?

Mentre i fan del mondo nato dalla mente di George Lucas aspettano una sorpresa a tema Star Wars: The Clone Wars, un nuovo capo di abbigliamento sembra confermare che nel corso degli episodi conclusivi sarà presente una apparizione di Darth Vader.

Mancano ormai due sole puntate al finale della serie ideata da Dave Filoni, che ci ha permesso di conoscere meglio gli eventi della guerra tra la Repubblica e i Secessionisti, oltre che conoscere personaggi come Ahsoka Tano e il clone Rex. A conferma delle teorie dei fan, secondo cui durante la conclusione dello show verrà mostrato Darth Vader, troviamo un nuovo capo di abbigliamento, venduto sul sito BoxLunch, che viene descritto così: "Mostra la tua fedeltà al lato oscuro della forza grazie a questa maglietta! Darth Vader farà un discorso importante in Star Wars: The Clone Wars, allo stesso modo di come questa maglia sarà essenziale nel tuo look. Il design è ispirato alla sua storica armatura, mentre sul retro è presente la scritta Vader 77, il numero indica l'anno di apparizione del celebre sith".

Non sappiamo ancora quale potrà essere questo messaggio che verrà pronunciato da Darth Vader, ma siamo sicuri che tutti i fan saranno entusiasti di questa notizia. Ricordiamo che le prossime puntate saranno disponibili venerdì 1 maggio, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione del decimo episodio di Star Wars: The Clone Wars 7.