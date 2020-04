Star Wars: The Clone Wars ha reso canonico L'ombra dell'Impero?

Oltre ad aver chiarito il ruolo di Darth Maul in Solo, lo scorso episodio di Star Wars: The Clone Wars ha sorpreso i fan con importante collegamento a L'ombra dell'Impero, il progetto dell'Universo espanso lanciato nel 1996.

Attenzione, seguono spoiler.

L'episodio 7x10 di The Clone Wars, intitolato "L'apprendista fantasma" e disponibile da oggi su Disney+, vede infatti Darth Maul in riunione con i membri del Collettivo Ombra, del quale fanno parte Dryden Los dell'Alba Cremisi, Tom Pyke del Sindacato Pyke e soprattuto il principe Xizor del Sole Nero, antagonista principale de L'Ombra dell'Impero.

La presenza di Xizor rappresenta dunque un importante apertura ai fatti raccontati nel progetto multimediale, per il quale sono stati realizzati un romanzo, una serie di fumetti e anche un videogioco sviluppato dalla LucasArts e pubblicato in Italia come Star Wars: Shadows of the Empire. Una storyline che potrebbe offrire diversi spunti anche per i futuri progetti della saga, sia per quanto riguarda il cinema che per le serie tv del servizio streaming.

Per altri approfondimenti sulla puntata, qui potete trovare la nostra recensione di Star Wars:The Clone Wars 7x10. A proposito degli ultimi due episodi, che debutteranno su Disney+ rispettivamente l'1 e 4 maggio, vi lasciamo alle anticipazioni del finale di The Clone Wars.