Star Wars The Clone Wars ruba lo scettro a Stranger Things: è la serie più seguita del web

Sarà per il tragico Darth Maul o per la determinata Ahsoka Tano, ma con la settima stagione The Clone Wars ha convinto proprio tutti, riuscendo a salire sul trono come serie più seguita del momento.

A rivelarlo è un'analisi di Parrot Analytics, sito che si occupa di valutare l'attenzione verso un determinato contenuto online attraverso vari criteri, fermo restando che le grandi compagnie come Disney o Netflix sono spesso restie a pubblicare i dati di ascolto completi per le loro serie.

Secondo il report la serie di Dave Filoni ha sorpassato sia Stranger Things, uno dei prodotti di punta del catalogo Netflix, sia la "serie sorella" The Mandalorian, aggiudicandosi un primato assoluto nell'ultimo periodo. La risonanza mediatica dovuta all'ultima stagione, unita alla necessità di dover stare chiusi nelle proprie abitazioni, deve aver spinto molti amanti di Star Wars, grandi e piccoli, a dare una possibilità alla serie di animazione.

È difficile che il successo ottenuto conduca al rinnovo per un'altra stagione, visto il ricongiungimento con Episodio III (da sempre l'obiettivo finale di Filoni), ma è probabile che ciò spinga Disney ad investire ulteriormente in contenuti del genere, magari ambientandoli in un'epoca diversa. Cosa ne pensate? La serie si merita il successo che ha avuto? Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Clone Wars 7.