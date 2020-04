Star Wars: The Clone Wars, secondo i fan la serie avrà un'altra stagione

Nel 2013 Star Wars: The Clone Wars venne inaspettatamente cancellato e la ribellione dei fan portò ad una stagione conclusiva, disponibile attualmente su Disney+. Annunciata nel 2018 come stagione finale, i fan hanno iniziato a pensare che lo show possa davvero continuare, soprattutto dopo le dichiarazioni di Gianni Aliotti.

Aliotti è un membro del team animazione di LucasFilm e ha dichiarato:"Sono contento di vedere di nuovo tanto amore per il nostro lavoro in The Clone Wars. Continuate ad amarli e continueremo a fare di più" ha scritto su Twitter il supervisore alle luci e agli effetti della serie animata.

Questa dichiarazione ha entusiasmato i fan, che ora credono davvero ad una prosecuzione dello show al termine di questa stagione attualmente disponibile in streaming su Disney+.



In realtà probabilmente Aliotti si riferiva ai progetti in generale che riguardano il franchise di Star Wars e la serie potrebbe davvero concludersi, come confermato da Dave Filoni.

Star Wars: The Clone Wars è stata creata da George Lucas e prodotta da LucasFilm. Ambientata nell'universo di Guerre Stellari, Star Wars: The Clone Wars è cronologicamente ambientata tra L'attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith.

La serie ha per protagonisti personaggi iconici del franchise come Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e la giovane padawan Ahsoka Tano.

George Lucas è soddisfatto della stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars e i fan sono davvero entusiasti di questi nuovi episodi. Una petizione vorrebbe che gli episodi finali di The Clone Wars finissero al cinema e molti appassionati di Star Wars sarebbero felici di poter aggiungere anche le avventure di The Clone Wars alle visioni sul grande schermo delle avventure di Anakin & co.