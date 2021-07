Star Wars: The Clone Wars, la serie animata del 2003 è da ritenere canonica?

Star Wars: The Clone Wars è stato, forse, il prodotto televisivo più influente per quanto riguarda l'evoluzione dell'universo creato da George Lucas: lo show ha introdotto personaggi strepitosi come Ahsoka Tano ed ha gettato le basi per il franchise che conosciamo oggi, ma non tutti ricordano la sua prima e ben più sfortunata versione.

Proprio negli ultimi mesi la serie originale di Star Wars: The Clone Wars ha dato adito ad un po' di discussioni sul web, con i fan che ne confrontano stile e trama con quelli dello show giunto a conclusione lo scorso anno e, soprattutto, cercano di capire quanto sia o non sia da ritenere canonica.

Andata in onda nel 2003, la prima versione di Star Wars: The Clone Wars presentava uno stile grafico decisamente diverso da quello che abbiamo poi ammirato nel più famoso reboot del 2008 e, soprattutto, è stata completamente resettata alla nascita di quest'ultimo. Nonostante alcuni personaggi visti anche nelle produzioni successive (vedi il cacciatore di taglie Durge), dunque, la serie del 2003 non può essere ritenuta canonica, nonostante il plauso praticamente unanime ricevuto da critica e fan all'epoca della messa in onda.

Qual è il vostro parere su questa prima versione dello show? La trovate migliore del reboot o pensate che le cose siano andate per il meglio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi consigliamo quali archi narrativi di Star Wars: The Clone Wars seguire e quali saltare.