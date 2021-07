Star Wars: The Clone Wars, la serie animata fa parte del canone ufficiale?

Tra L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, nel 2003 la serie animata The Clone Wars ha riempito lo spazio nello Star Wars Universe. Dopo due anni lo show venne chiuso, salvo poi riprendere nel 2008 con un nuovo stile di animazione e una storia diversa. Nel 2020 la serie è tornata per la conclusione. Ma i fan si pongono qualche domanda.

Una su tutte: The Clone Wars fa parte del canone ufficiale dello Star Wars Universe? Dopo che LucasFilm è stata acquisita da Disney nel 2012, gran parte del materiale originale dell'universo di Star Wars è stato decanonizzato e ciò ha conferito maggior confusione tra i fan. A febbraio The Clone Wars è stata candidata ai PGA Awards.



Facciamo un po' di chiarezza; dall'acquisizione di LucasFilm la serie originale del 2003 The Clone Wars non è più parte del canone ufficiale a differenza di quella del 2008.

Nonostante non facciano più parte del canone, alcuni personaggi e idee della serie originale The Clone Wars si sono fatti strada nell'universo canonico, incluso il cacciatore di taglie Durge, apparso nella collaborazione a fumetti del 2020 con Marvel, War of the Bounty Hunters.

Gli episodi del 2008 invece fanno parte del nuovo Star Wars Universe e hanno persino generato la serie spin-off The Bad Batch.

Tuttavia è probabile che in futuro vedremo altre serie animate legate a The Clone Wars dopo la conclusione dello scorso anno.



Scoprite i migliori episodi di Star Wars: The Clone Wars.