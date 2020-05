Star Wars: The Clone Wars, nell'ultimo episodio Darth Maul supererà Darth Vader?

L'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars pubblicato su Disney+, intitolato "Shattered", ha regalato a Darth Maul una sequenza "di ritorno" non dissimile a quella che aveva Darth Vader nello splendido Rogue One: A Star Wars Story, e a tal proposito ha avuto qualcosa da anticipare il doppiatore del Sith, Sam Witwer.

Durante una live su Twitch, infatti, il doppiatore originale di Darth Maul ha sostanzialmente rivelato come proprio quella scena sia una sorta di teaser per il gran finale della serie, che arriverà a giorni sulla piattaforma streaming Disney. Le sue precise parole, in risposta a una fan che sottolineava proprio la somiglianza della scena con quella di Rogue One, sono state:



"Ragazzi, uh, posso dirvi che la scena del corridoio di Darth Maul non è ancora finita, quindi aspettiamo ancora qualche giorno prima di lanciarci in paragoni affretti, vi va?". Nella scena in questione di Shattered vediamo Maul che sfrutta la sua conoscenza della Forza e le sue abilità per eliminare un intero squadrone di Cloni. Crea uno scudo da un pezzo di un'astronave e usa le schegge come armi. Quando si chiude la scena, il Sith passeggia lungo il corridoio senza un graffio, circondato da nemici feriti od ormai cadaveri.



Quindi, stando alle dichiarazioni di Witwer, Maul potrebbe diventare a questo punto più pericoloso e importante di Darth Vader, nell'economia del finale della serie.



L'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars, intitolato "Victory and Death", approderà su Disney+ domani, 4 maggio 2020. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: The Clone Wars 7x10.