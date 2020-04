Star Wars: The Clone Wars, nell'ultimo episodio c'è un importante riferimento a Solo

Manca meno di un mese alla conclusione di Star Wars: The Clone Wars, serie targata Lucasfilm la cui settima stagione è disponibile nel catalogo di Disney+, e l'ultimo episodio ha visto un importante collegamento con la saga cinematografica.

Dopo aver visto Caleb Dume (aka Kanan Jarrus) di Star Wars Rebels nell'ultimo promo ufficiale, nell'episodio 7x8 intitolato "Di nuovo insieme" è stata fatti citata un'organizzazione apparsa in Solo: A Star Wars Story.

Quando Ahsoka Tano ascolta una conversazione tra Darth Maul e Marg Krim, membro del Pyke Syndicate, per minacciarlo il Sith fa riferimento all'Alba Cremisi, l'organizzazione in cui lavorava la Qi'ra di Emilia Clarke e di cui Maul è il leader Supremo, come svelato durante la parte finale del film di Ron Howard.

Si tratta di una rivelazione non da poco: finora si pensava infatti che l'Alba Cremisi si fosse formata durante il periodo dell'Impero, quindi dopo Star Wars: La Vendetta dei Sith, ma a quanto pare il gruppo era già attivo durante l'ultima fase delle Guerre del Cloni.

Il prossimo episodio di The Clone Wars, lo ricordiamo, farà il suo debutto il prossimo 17 aprile sempre su Disney+, mentre il season finale andrà "in onda" il prossimo 8 maggio. Intanto, l'interprete di Ahsoka Tano ha anticipato un finale da urlo per il suo personaggio, il cui debutto in live-action avverrà nella seconda stagione di The Mandalorian.