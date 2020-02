Star Wars: The High Republic, nel trailer dovrebbe esserci un altro Baby Yoda

I dirigenti di LucasFilm e gli autori coinvolti nel progetto di Star Wars: The High Republic hanno illustrato i piani per Project Luminous, il misterioso progetto a cui la major stava lavorando. Nel corso dell'evento in cui sono stati mostrati i dettagli principali, sarebbe stato mostrato un trailer che avrebbe svelato un altro Baby Yoda in arrivo.

Secondo quanto dichiarato, il progetto non avrebbe nulla a che fare con film e serie tv creati sinora, e il trailer proiettato sarebbe stato composto in buona parte da concept art. Ed è proprio qui che compare il designer di Darth Maul, Iain McCaig con un'immagine rivelatrice. Mentre McCaig interagisce con lo spettatore, alle sue spalle si nota un concept art di Baby Yoda. Facendo molta attenzione si nota come il personaggio mostrato nel trailer sia leggermente diverso da Baby Yoda, icona della prima stagione di The Mandalorian.



Allo stato attuale, High Republic è ambientata circa 200 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma. Ciò significa che Yoda avrebbe circa 600 anni durante questo piccolo particolare punto della sequenza temporale. In confronto, il Bambino in The Mandalorian ha 50 anni. Inoltre non è ancora dato sapere se Baby Yoda abbia realmente una connessione con il maestro Yoda. Gli stessi autori LucasFilm sono sempre stati molto attenti sinora a non chiamare Baby Yoda il personaggio di The Mandalorian.

