Star Wars: The Mandalorian 2, grosse novità sulla data di uscita su Disney+

L'amministratore delegato Disney, Bob Chapek, ha rassicurato i fan circa l'uscita della seconda stagione della serie live action dello Star Wars Universe, The Mandalorian, spiegando che la programmazione non sarà ritardata, nonostante la pandemia di COVID-19 che in questi mesi sta condizionando pesantemente anche l'industria dell'intrattenimento.

In un'intervista a CNBC, Chapek ha svelato che la post-produzione della serie non ha subito interruzioni ed è stata in grado di continuare anche nel bel mezzo della crisi.

Le scene principali dello show sono state girate agli inizi di marzo, poco prima che scattasse il lockdown generale in seguito al Coronavirus.



A questo punto rimane confermata l'uscita della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ in autunno. Lo show vedrà Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, con Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Pedro Pascal che ritorna nel ruolo del Mandaloriano.

Tra i registi della seconda stagione segnaliamo Dave Filoni, Jon Favreau, Robert Rodriguez, Carl Weathers e Peyton Reed.

The Mandalorian è ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine. La narrazione segue le vicende di un pistolero solitario che agisce lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.

L'ingresso di Boba Fett potrebbe rivelare qualcosa in più su Baby Yoda mentre su Everyeye potete trovare la recensione della prima stagione di The Mandalorian.