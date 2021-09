Star Wars: The Mandalorian 2 vola già alto agli Emmy Awards, con tre premi in tasca

La cerimonia dei Primetime Emmy 2021 si terrà il 19 settembre prossimo, ma in queste ore a Los Angeles si è tenuta la premiazione dei Creative Arts, ovvero i premi che riguardano il lato tecnico delle serie tv: e The Mandalorian 2 è stato ovviamente il grande protagonista con tre vittorie.

La prima vittoria della serata è arrivata nella categoria Outstanding Prosthetic Makeup, che ha premiato lo straordinario trucco e parrucco della serie tv prodotta dalla Lucasfilm per il servizio di streaming on demand Disney+, mentre le altre due sono arrivate nelle categorie Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (per le serie con episodi di mezz'ora) e Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour). In generale stata una serata piuttosto importante per Disney+ poiché anche WandaVision si è aggiudicata due Emmy: uno per le scenografie e l'altro nella categoria Oustanding Fantasy/Sci-Fi Costumes. A

Ricordiamo che la terza stagione di The Mandalorian è attualmente in produzione e dovrebbe arrivare su Disney+ nell'ultima parte del 2022. I dettagli sulla trama al momento sono sconosciuto, ma secondo quanto riferito dallo stuntman Brendan Wayne i prossimi episodi saranno più vicino a quelli della prima stagione rispetto a quelli della seconda stagione, andata in onda nel 2020. Secondo alcuni rumor The Mandalorian potrebbe terminare con la stagione 4 per poi rinnovarsi e tornare con un nuovo titolo.

Ad ogni modo, The Mandalorian 3 è solo una delle tante serie di Star Wars in arrivo su Disney+: al momento la Lucasfilm è a lavoro su Obi-Wan Kenobi, Ashoka Tano, Il libro di Boba Fett e Cassian Andor, solo per citarne alcune. Quale attendete di più? Ditecelo nei commenti.