Star Wars, da The Mandalorian 3 a Ashoka Tano: tutte le date d'uscita delle nuove serie tv

Sono ore concitate per i fan di Star Wars: dopo le novità sulle prossime serie in uscita su Disney Plus, sempre rifacendoci a Vanity Fair vi proponiamo il nuovo calendario uscite della Lucasfilm, che ha tantissimi progetti da lanciare nei prossimi mesi e anni.

Cominciamo ovviamente da Obi-Wan Kenobi, che uscirà nell'arco di soli dieci giorni dato che è attesa per il 27 maggio prossimo e dopo la quale il franchise di Star Wars tornerà su Disney Plus ogni circa tre mesi.

Conclusa la serie tv con Ewan McGregor e Hayden Christensen, che sarà composta da sei episodi, sarà infatti la volta di Andor, una serie tv prequel spin-off incentrata sul personaggio di Diego Luna visto nel film standalone Rogue One: A Star Wars Story. Lo show, come specificato da Vanity Fair, ha una finestra d'uscita fissata per l'estate 2022, dunque una data specifica non tarderà ad arrivare nelle prossime settimane.

Andor sarà poi seguito dall'attesissimo The Mandalorian 3, che riprenderà i fili sia della stagione 2 dello show con Pedro Pascal, sia quelli di The Book of Boba Fett, serie nella quale Din Djarin ha avuto un ruolo d'onore. The Mandalorian 3 debutterà tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, dunque mancano circa sei mesi ai nuovi episodi della serie di Jon Favreau.

Successivamente sarà la volta di Ahsoka Tano, con Rosario Dawson che tornerà nei panni della famosa Jedi "grigia". Anche in questo caso Disney non ha svelato a Vanity Fair il giorno esatto del debutto, ma ha comunque confermato che lo show debutterà nel 2023. Nello stesso anno, poi, su Disney Plus esordiranno anche il mystery-thriller The Acolyte, che racconterà "gli oscuri segreti del Lato Oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica", e la nuova serie di Star Wars diretta da Jon Watts, nascosta dietro il nome in codice di Grammar Rodeo: questo progetto sarà incentrato su quattro giovani cresciuti negli anni successivi a Il Ritorno dello Jedi ed è stata descritta come 'una saga di Star Wars influenzata dai film d'avventura della Amblin degli anni '80'.

Infine, nessuna data specifica né finestra temporale è stata fornita per gli altri show o film Star Wars in lavorazione, come Lando.