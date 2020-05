Star Wars: dopo The Mandalorian in arrivo per Disney+ una serie su Boba Fett

Boba Fett comparirà nella stagione 2 di The Mandalorian ma secondo voci sarebbe possibile la produzione di uno spin-off che coinvolgerebbe proprio il suo personaggio, in una nuova serie destinata a Disney+. In The Mandalorian il ruolo di Boba Fett dovrebbe essere secondario ma potrebbe avere un ruolo più importante nella terza stagione.

Un rumor che circola tramite The Direct afferma che sarebbe in lavorazione un progetto che riguarda proprio Boba Fett e una serie tv live action per Disney+. Inizialmente Josh Trank avrebbe dovuto dirigere un film sul personaggio ma l'idea è finita nel dimenticatoio.

Non se ne parlò più, tanto che le voci sulla possibile centralità di Boba Fett in un progetto dello Star Wars Universe sembrava ormai accantonata.



Ora questo rumor che per il momento non è stato ufficializzato ma che alimenta le speranze dei fan, desiderosi di poter assistere ad uno show tv che si occupi della storia di Boba Fett.

Qualche giorno fa, Josh Trank aveva parlato del film su Boba Fett, spiegando i motivi per i quali aveva deciso di abbandonare il progetto.

Inoltre vennero pubblicati potenziali 'dettagli' sul film scartato che proprio Josh Trank avrebbe dovuto dirigere.

Ora un possibile nuovo sviluppo e un trasloco su Disney+ per una serie tv. Sarà la volta buona? Nel frattempo Boba Fett comparirà nella seconda stagione di The Mandalorian, grazie alla performance di Temuera Morrison.