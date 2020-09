Star Wars: The Mandalorian, in arrivo il set Lego di Baby Yoda

Manca poco più di un mese al ritorno di Star Wars: The Mandalorian, la cui seconda stagione arriverà su Disney+ dal prossimo 30 ottobre. Uno dei motivi del successo della serie, non è certo un segreto, è il tenerissimo Baby Yoda, che ha conquistato i fan e anche il mercato dei collezionisti, grazie a una serie di gadget legati al personaggio.

Al ricco merchandise si aggiunge adesso il set Lego Star Wars dedicato a The Child, disponibile in preordine a partire da oggi, lunedì 21 settembre. È un pacchetto composto da 1.073 pezzi, e la figura montata è alta circa 20 centimetri.

Il Baby Yoda fatto di mattoncini, che si può vedere anche nel post in calce alla notizia, ha la testa snodabile, le orecchie mobili e la bocca apribile. Secondo le indicazioni è adatto ai maggiori di 10 anni. Il set include anche una minifigure del personaggio e una targa, su cui sono indicate l'altezza e l'età di The Child.

Michael Lee Stockwell, responsabile design di Lego Star Wars, ha dichiarato che il set di Baby Yoda mira a "catturare il fascino, e soprattutto la dolcezza del personaggio". Il prezzo di lancio per il mercato britannico è di 69,99 sterline.

Nei giorni scorsi si sono diffusi dei rumor sull'addio di Pedro Pascal a The Mandalorian, mentre la prima stagione del live action targato Star Wars ha appena conquistato 7 Emmy.