Star Wars: The Mandalorian, Baby Yoda creato dalla Forza? Impazza la nuova teoria

I fan della riuscita Star Wars: The Mandalorian attendono con impazienza la seconda stagione della serie live-action targata Disney+ anche per scoprire qualcosa di più sul tenerissimo e adorabile Baby Yoda, che stando a una nuova teoria che sta impazzando sul web potrebbe essere addirittura stato creato dalla Forza stessa.

Il piccolo compagno di viaggio di Din Djarin è stato il fulcro del conflitto della prima stagione, dove abbiamo scoperto che Baby Yoda è un grande utilizzatore della Forza. Il Moff Gideon di Giancarlo Esposito non si fermerà tanto facilmente pur di rimettere la mani sul personaggio, preziosa risorsa da utilizzare chissà per quali fini Imperiali. Detto questo, ancora non si è ben capito chi sia in realtà Baby Yoda, se un clone di Yoda, un bambino della sua razza o chissà cos'altro.



Una recente teoria lo collega così alla Profezia del Prescelto poiché potrebbe esserci la remota possibilità che Baby Yoda non abbia un padre, proprio come Anakin. E questa sarebbe una connessione con lo Skywalker caduto, dato che il piccolo potrebbe essere nato mediante la Volontà della Forza. Sappiamo ad esempio che Anakin e Baby Yoda sono nati lo stesso anno.



The Mandalorian si svolge cinque anni dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, per cui sappiamo che il bambino ha 50 anni e che è nato esattamente nel 41 BBY (Before the Battle of Yavin), proprio lo stesso di Anakin. E se allora Baby Yoda fosse stato creato dalla forza come contraltare di Anakin, una volta ceduto al Lato Oscuro?



È sicuramente una teoria interessante.