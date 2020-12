Star Wars: The Mandalorian, Boba Fett riconquista la sua armatura nel nuovo poster

Come ogni lunedì, che per Disney+ e Star Wars: The Mandalorian e relativi appassionati si chiama ormai Mando Monday, ecco che il servizio di streaming online ha diffuso tramite le sue pagine ufficiali il nuovo poster dedicato all'ultimo episodio andato in onda, per l'esattezza il Capitolo 14: La Tragedia.

Uno dei momenti clou dello straordinario episodio diretto da Robert Rodriguez, dal ritmo forsennato e con l'azione grande protagonista insieme a un importante sviluppo della trama orizzontale dello show, è stato senza ombra di dubbio il ritorno di Tamuera Morrison nei panni di Boba Fett, o meglio nell'armatura di Boba Fett, dato che di lui e del suo nuovo look avevamo avuto già un assaggio nel primo episodio della seconda stagione della serie.



Il poster è così dedicato a questo incredibile ritorno che a quanto pare sarà centrale anche per i prossimi episodi di The Mandalorian, vista la distruzione della Razor Crest di Mando e il rapimento di Grogu da parte del Moff Gideon. Non a caso l'episodio di chiama La Tragedia, anche se in senso formale e contenutistico è davvero un piccolo miracolo, tra la produzione migliore mai dedicata all'Universo di Star Wars insieme al precedente Capitolo 13 con Ashoka Tano.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Star Wars: The Mandalorian 2x06.