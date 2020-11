Star Wars: The Mandalorian, ecco come Sasha Banks ha conquistato Jon Favreau

Nel terzo episodio della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, pubblicato lo scorso venerdì su Disney+, ha fatto il suo debutto nella serie Sasha Banks, che si è detta orgogliosa e commossa per la sua performance ed è stata elogiata sia dai fan della WWE che dal pubblico più tradizionalmente legato al franchise di George Lucas.

In una recente intervista a Variety, Sasha Banks ha raccontato i retroscena su come ha ottenuto il suo ruolo in The Mandalorian. "Jon Favreau mi ha cercata perché aveva visto una mia intervista con Hot Ones. Gli ero piaciuta moltissimo e così ha ottenuto le mie informazioni di contatto. Poi su FaceTime mi ha chiesto di far parte del cast di The Mandalorian. E io pensavo: Beh, non posso certo dire di no. Ma ero incredibilmente nervosa, perché non sapevo se sarei riuscita a esserci con i miei impegni nella WWE. Sai, viaggiavamo molto..."

Fortunatamente, la produzione è riuscita a far quadrare tutto. "Ed è stato un episodio incredibile" ha continuato Sasha Banks. "Non riesco ancora a capire quanto sia stato fantastico. Non solo far parte di Star Wars, ma di uno dei più grandi episodi della storia della televisione."

Sul set, ricorda la wrestler, "Jon Favreau, Dave Filoni e Bryce Howard, sono stati tutti così fantastici nei miei confronti. Ero incredibilmente timida e nervosa, ma Jon mi ha ricordato: Ehi, fai WWE ogni singola settimana e lo fai dal vivo. Sei incredibile. C'è un motivo per cui volevo che facessi parte dello show. Mi sono sentita come a casa."

