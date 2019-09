Star Wars: The Mandalorian esplorerà l'origine del Primo Ordine

Jon Favreau e Dave Filoni hanno rivelato che The Mandalorian, la prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars, esplorerà tra le altre cose anche l'origine del Primo Ordine introdotto in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

La timeline ufficiale della saga mostrata al Comic-Con ha infatti confermato che la serie di Favreau con Pedro Pascal sarà ambientata tra Il ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, periodo nel quale dopo la sconfitta dell'Impero è emerso il Primo Ordine.

"Non diventa un universo buono solo perché hai fatto saltare in aria due Morti Nere" ha detto Filoni durante una recente intervista con Entertainment Weekly. "I Ribelli hanno vinto e stanno provano a fondare una repubblica, ma non c'è modo di risolvere tutto in una sola volta. Sei in un Western di frontiera e potrebbe esserci Washington o potrebbe avere ancora qualche generale, buona fortuna a trovarli."

Favreau ha poi aggiunto: "Inoltre, cosa potrebbe essere successo in 30 anni dalla caduta dell'Impero all'ascesa del Primo Ordine? Siamo arrivati a Episodio VII con il Primo Ordine che non era appena emerso. Erano già molto avanti. Perciò, in qualche modo, le cose non sono state gestite allo stesso modo se la galassia è finita di nuovo in quella situazione."

The Mandalorian debutterà il prossimo 12 novembre insieme al lancio di Disney+, la cui data di uscita per il mercato italiano non è ancora stata rivelata. Per altre informazioni vi rimandiamo alle differenze tra il Mandaloriano e Boba Fett e le descrizioni dei personaggi, tra cui troveremo il villain Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.