Star Wars: The Mandalorian, Favreau parla di un easter egg che potreste aver perso

Il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, ha una profondissima passione per tutto il franchise di Star Wars, e lo dimostra ad ogni occasione possibile. Infatti un simpatico easter egg è apparso nel terzo episodio della serie da lui creata, facendo ritornare in auge un oggetto che avevamo visto ne L'impero colpisce ancora.

Nel V episodio della saga ideata da George Lucas, vediamo un uomo chiamato Willrow Hood, correre trasportando una sorta di contenitore cilindrico che sembra essere una gelatiera. Per anni i fan si sono chiesti cosa fosse quell'oggetto e soprattutto cosa contenesse e, solo con il terzo episodio di The Mandalorian ne abbiamo avuto un'idea più chiara.

In questa puntata, il cacciatore di taglie ritorna da Werner Herzog, per consegnargli Baby Yoda ed ottenere in cambio la sua ricompensa. Gli viene consegnata una grossa quantità di Beskar, il prezioso metallo mandaloriano, all'interno di un contenitore del tutto simile a quella pseudo gelatiera vista nel film, definito camtono. Possiamo dunque affermare con assoluta certezza che la gelatiera non è altro che una piccola cassaforte portatile che permette di consegnare in modo sicuro le laute ricompense ai cacciatori di taglie.

Intervenuto su questa questione Favreau ha detto: "Willrow Hood è un personaggio amatissimo dai fan. Il gelataio che ha salvato la ribellione. In molti si travestono da lui, nonostante abbia un ruolo abbastanza piccolo nel film. Ho deciso di citarlo nel terzo episodio della serie anche per far comprendere a tutti cosa tenesse in mano nella fuga".

Il creatore della serie pubblicata da Disney+ ha poi aggiunto: "Il camtono di Hood è come la valigetta di Tarantino in Pulp Fiction, un oggetto simbolico che ha segnato un'epoca"

Se non lo avete ancora fatto, in attesa della seconda stagione, date un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars: The Mandalorian.