Star Wars: The Mandalorian finirà con la stagione 4?

Sappiamo già che le storie raccontate in quest'ultima fase dell'universo televisivo culmineranno nel film di Star Wars diretto da Dave Filoni in cui vedremo tutti gli eroi riuniti sotto lo stesso racconto, ovvero Din Djarin, Grogu, Bo-Katan, Ahsoka e così via. Questo potrebbe significare la fine di Mando in The Mandalorian con la sua Stagione 4.

Prima che la terza stagione venisse distribuita a marzo su Disney+, lo showrunner e creatore di The Mandalorian Jon Favreau aveva rivelato di avere "già scritto [la quarta stagione]" e che aveva effettivamente scritto il prossimo capitolo "durante la post-produzione" della terza:

"La quarta stagione? Sì, l'ho già scritta. Dobbiamo una storia completamente formata per sapere cosa andremo a raccontare. Quindi, Dave [Filoni] e io l'avevamo tracciata e poi pian piano abbiamo scritto ogni singolo episodio. Quindi la scrivevo durante la post-produzione, perché tutto sembrasse una continuazione e una storia completa".

All'epoca si parlava di una data di inizio della produzione a settembre o ottobre 2023, ma l'inizio degli scioperi di sceneggiatori e attori hanno ovviamente bloccato le riprese di The Mandalorian 4; la produzione ripartirà immediatamente dopo la conclusione delle trattative tra gli artisti e gli studios, quindi non prima del 2024, presumibilmente.

Visto che tutte le storie delle serie televisive di Star Wars ambientate nello stesso periodo, ovvero nel post-Il Ritorno dello Jedi, culmineranno in un film corale, è improbabile che The Mandalorian si prolunghi oltre la Stagione 4. Ma tutto ovviamente dipenderà da come verrà accolta la stagione.

Favreau all'epoca aveva risposto: "Andare oltre la quarta stagione? Sì... Beh, lo spero! Lo spero. Mi piace molto la dinamica di questi due personaggi che in teoria non invecchiano. Penso che ci sia un sacco di energia potenziale in quella relazione, soprattutto quando il bambino non è più un bambino e comincia a crescere - ma succede così lentamente che potremmo davvero giocarci spero molto a lungo".

Nel frattempo, i fan potranno godersi i rimanenti episodi di Ahsoka, che sta conquistando tutti gli appassionati di Star Wars e da molti è ritenuta la cosa migliore accaduta al franchise dall'epoca della trilogia prequel e delle serie animate Clone Wars e Rebels.