Star Wars: The Mandalorian, l'ira dei fan per il trattamento riservato a Baby Yoda

Baby Yoda è il personaggio più amato di The Mandalorian e anche per tale ragione, il vederlo maltrattato nell'episodio conclusivo da parte degli Scout Troopers ha creato non poco malcontento nel fandom.

Nell'episodio 1x07 avevamo lasciato il Bambino nelle mani delle guardie imperiali, i quali lo avevano rapito per consegnarlo nelle mani di Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito. Qui il tenero alieno, non aveva ricevuto il migliore dei trattamenti e in riferimento a ciò è intervenuto il comico Jason Sudeikis che ha interpretato uno dei Trout Scout che si prendevano cura di Baby Yoda nel finale di The Mandalorian.

L'attore ha detto di non aver fatto molto caso ai ceffoni riservati al Bambino, ma di essersene reso conto solo dopo aver avuto molti messaggi da parte di fan arrabbiatissimi: "Non mi ero nemmeno reso contro di averlo colpito, Baby Yoda è certamente uno dei personaggi più amati. Molti hanno addirittura contattato mia moglie [Olivia Wilde] veramente molto furiosi per quanto accaduto".

Il tenero Bambino, aiutante di Mando, è stato poi messo in salvo dal provvidenziale arrivo di IG-11, il droide doppiato da Taika Waititi nell'episodio finale di Star Wars: The Mandalorian. I due sono fuggiti in sella alla Speedeer Bike in un'adrenalinica corsa per salvare gli altri compagni di avventura