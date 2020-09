Star Wars: The Mandalorian, Luke Skywalker apparirà nella seconda stagione?

Il trailer di Star Wars: The Mandalorian 2 da poco diffuso ha entusiasmato veramente tanto i fan della serie. In molti si domandano cosa accadrà precisamente nei nuovi episodi e soprattutto se ci sarà spazio per il Luke Skywalker di Mark Hamill.

Dalle immagini promozionali abbiamo avuto modo di vedere che Din Djarin interpretato da Pedro Pascal, è ancora in fuga dalle forze imperiali con il tenero Baby Yoda al seguito. Il suo scopo in questa seconda stagione di The Mandalorian sarà quello di rintracciare i Jedi e consegnare loro il Bambino ma, non sarà una missione facile visto che sono già quasi del tutto estinti. C'è ancora un solo maestro Jedi nella galassia: Luke Skywalker.

In molti pensano che però Mark Hamill non sarebbe disposto ad apparire nella serie Disney+ ma, ciò non è vero perchè in realtà lo ha già fatto. L’attore ha infatti prestato la propria voce per il personaggio di EV-9D9, il droide bartender, comparso nel quinto episodio della serie. Questo alimenterebbe l'idea che l'interprete di Luke Skywalker non potrebbe mai rifiutare una comparsata in The Mandalorian 2 nei panni dell'ultimo Jedi rimasto.

La stagione 2 di Mandalorian sarà ricchissima di apparizioni di alcuni personaggi iconici del franchise di Star Wars (Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo-Katan Kryze), quindi il Luke di Mark Hamill sarebbe sicuramente in buona compagnia. I fan della serie adorerebbero sicuramente vedere un incontro tra Luke e Ahsoka (il padawan di suo padre), o guardare Luke e Mando sfidare Boba Fett, per risolvere alcuni vecchi rancori. In molti suppongono poi che Luke potrebbe essere il mentore di un giovane membro della razza di Yoda sulla via della Forza. Staremo a vedere.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa seconda stagione e se Mark Hamill tornerà, date un'occhiata alla sinossi della seconda stagione di The Mandalorian.