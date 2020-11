Star Wars: The Mandalorian, Moff Gideon protagonista del poster del Capitolo 12

Durante il quarto episodio della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, il Capitolo 12, abbiamo avuto modo di rivedere finalmente in carne e ossa (e non in forma ologrammatica) il cattivo principale della serie, il tenebroso Moff Gideon interpretato in tutta la sua austera cattiveria da Giancarlo Esposito.

Per celebrarne il ritorno, Disney+ ha deciso di dedicare l'ormai puntualissimo poster ufficiale settimanale proprio al personaggio, in occasione dell'appuntamento con il Mando Mondays. Siamo ormai arrivati al giro di boa di questa seconda e finora adrenalinica e clamorosa stagione di una delle serie più viste degli ultimi anni, e bisogna ammettere che Jon Favreau e tutti i restanti collaboratori artistici hanno fatto un lavoro eccezionale tanto in termini di forma che di contenuto.



Il piano del Moff Gideon è divenuto anche più chiaro dopo l'ultimo episodio pubblicato sulla piattaforma. L'intenzione del cattivo è infatti quella di sfruttare la tecnologia dietro ai Cloni per "armare" in qualche modo il DNA di Baby Yoda, creando probabilmente un esercito di soldati potenziati in grado di sfruttare forse i poteri della Forza - probabilmente sono quelli che vediamo a fine episodio.



Star Wars: The Mandalorian 2 tornerà su Disney+ con il Capitolo 13 il prossimo venerdì, 27 novembre.