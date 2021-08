Star Wars: The Mandalorian, novità sull'inizio delle riprese della stagione 3

Negli ultimi mesi i fan si sono chiesti se bisognerà aspettare ancora a lungo per l'uscita di The Mandalorian 3. Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon, ci ha dato qualche notizia circa l'inizio delle riprese, e ha accennato qualche battuta su una sua possibile vendetta nella terza stagione della serie.

Diverse le notizie che circolano già da qualche tempo riguardo un inizio delle riprese che sarebbe avvenuto questo Luglio. Esposito, però, le smentisce subito. "Hanno appena finito... di girare Boba Fett, e inizieranno presto con la stagione 3 di The Mandalorian" ha dichiarato nel corso del GalaxyCon Raleigh dove era ospite. Jon Fraveau, ideatore della serie, è stato infatti impegnato fino ad ora nelle riprese del nuovo spin-off di The Mandalorian, Il libro di Boba Fett che si collegherà al canone Star Wars e sarà disponibile su Disney+ a partire da Dicembre.

Non ci sarebbe stato dunque il tempo di lavorare sulla terza stagione dello show di Disney+, considerando anche che, oltre alla produzione dello spin-off, a impedire un inizio delle riprese di The Mandalorian 3 sarebbe stata anche l'assenza di Pedro Pascal. Pascal, che nella serie interpreta il protagonista, sarebbe infatti l'uomo più impegnato di Hollywood. L'attore al momento è in Canada, e si trova nel bel mezzo delle riprese della serie HBO The Last of Us, tratta dall'omonimo videogioco. La produzione di The Last of Us dovrebbe terminare nel 2022, notizia che spaventa i fan di The Mandalorian. Ma niente paura, perché Esposito ha rassicurato tutti. "Non so cosa stia combinando Pedro. non dobbiamo mai aspettare Pedro," e ha aggiunto che il personaggio di Pascal indossa quasi sempre un elmetto nella serie.

Secondo quanto riporta Collider, la nuova stagione di The Mandalorian dovrà aspettare la fine delle riprese della serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, che al momento stanno occupando i The Volume stages a Los Angeles. Proprio qui, infatti, verrà girato lo show che vede Pascal come protagonista. Dunque le riprese probabilmente inizieranno o a fine 2021 o a inizio 2022. Secondo questa stima i fan potrebbero quindi aspettarsi il debutto della terza stagione di The Mandalorian su Disney+ solo a fine 2022.