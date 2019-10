Star Wars: The Mandalorian, nel nuovo trailer c'è un flashback da The Clone Wars?

La Lucasfilm ha diffuso in streeaming il full trailer ufficiale di Star Wars: The Mandalorian, la prima serie in live-action ambientata nell'universo concepito da George Lucas e il filmato potrebbe nascondere non pochi segreti.

Secondo quanto sostenuto su un articolo di ComicBook.com, infatti, il trailer ufficiale di Star Wars: The Mandalorian potrebbe contenere uno specifico flashback a Star Wars: The Clone Wars, la serie animata iniziata nel 2008 che tornerà con altri 12 episodi su Disney+ a partire da febbraio 2020. Il primo indizio di questa supposizione lo si ha nella sequenza in cui una famiglia sta scappando dai bombardamenti successivi a una battaglia con i droidi, dopodiché appare anche un droide HMP, un altro esempio dell'era di Clone Wars.

Le due serie targate Lucasfilm condividono il nome di Dave Filoni, che ha diretto vari episodi della prima stagione (il primo e il quinto per l'esattezza) ed è il creatore della succitata serie The Clone Wars. In precedenza aveva infatti dichiarato: "Vedere un personaggio che hai scritto da zero alzarsi e camminare con indosso un vero costume su un vero set è stata davvero un'esperienza meravigliosa".

Scritto da Jon Favreau e diretto da Dave Filoni, il primo episodio di Star Wars: The Mandalorian sarà diffuso in streaming sulla piattaforma digitale Disney+ il prossimo 12 novembre. La serie proseguirà quindi al ritmo di un episodio a settimana, scongiurando il rischio di binge-watching come tattica, a differenza di quanto scelto dalla concorrenza (Netflix, Amazon Prime Video).

I protagonisti della serie, ritratti in magnifici character poster, saranno il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal (Game of Thrones), Cara Dune (Gina Carano), Greef Carga (Carl Weathers), IG-11 (Taika Waititi) e Ugnaught. La sinossi ufficiale recita: "Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica...".

Vi ricordiamo che la serie sarà ambientata tra i film Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza e dovrebbe mostrare il modo in cui è sorto il temibile Primo Ordine.