Star Wars The Mandalorian: in origine Baby Yoda doveva essere meno carino, ecco perchè

In una delle loro ultime interviste a Vanity Fair, il creatore di The Mandalorian , Jon Favreau e il produttore Dave Filoni, hanno spiegato il motivo per cui in origine, Baby Yoda, uno dei personaggi più amati della nuova serie Star Wars, sarebbe dovuto essere più bruttino.

"Bisognava accertarsi che il piccolo alieno non diventasse semplicemente un comic relief" ha detto Favreau. Ha inoltre aggiunto che "Nella saga di Star Wars, sappiamo bene che, per quanto tutti i personaggi siano strani e fantastici, essi sono tutti considerati normali cittadini del mondo".

Era necessario però comunque tentare di evitare la cosiddetta "Bleep Syndrome", derivante da altri soffici animaletti alieni, presenti nella serie anni '70 Josie and the Pussy Cats in Outer Space.

Nel tentativo di incattivire l'adorabile Baby Yoda, Favreau e Filoni hanno chiesto ai designers di aggiungere degli strani peletti sulla testa del piccolo, evitando tutte quelle rappresentazioni che lo ritraevano come un bambino dalle guanciotte rosse.

"Anche nel merchandising, cercavano sempre di ammorbidire i suoi lati più oscuri. Ma noi abbiamo provato a capire quanto avremmo potuto imbruttire tutte le diverse caratteristiche individuali".

I creatori sembrano proprio aver fatto centro con il Bambino, questo nuovo ed originalissimo personaggio,infatti è risultato essere uno dei più amati dal pubblico, e le vendite dei suoi gadget hanno raggiunto livelli eccezionali, finendo in gran parte sold-out nei prime giorni.

Negli ultimi giorni la Lucasfilm ha confermato che Robert Rodriguez e Peyton Reed saranno tra i registi della seconda stagione di The Mandalorian che è attualmente in post produzione. La serie è stata inoltre già confermata per un'ulteriore terza stagione di The Mandalorian. Curiosi di scoprire come procederanno le vicende del cacciatore di taglie mandaloriano?