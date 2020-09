Star Wars: è The Mandalorian la serie più attesa dell'autunno 2020?

L'autunno è ormai alle porte, e nelle prossime settimane assisteremo al debutto o al ritorno di tanti nuovi show. Come da abitudine, Rotten Tomatoes ha intervistato gli appassionati di cinema e televisione, chiedendo qual è il titolo che aspettano con più trepidazione. Nella categoria delle serie tv, la più attesa è Star Wars: The Mandalorian.

La seconda stagione del live-action dell'universo Star Wars è in arrivo il 30 ottobre su Disney+, e secondo qualcuno potrebbe apparirvi anche Luke Skywalker. Il sondaggio di Rotten Tomatoes ha coinvolto circa mille persone, e The Mandalorian è risultata la serie di ritorno più attesa della nuova stagione.

Le avventure di Mando e del tenero Baby Yoda precedono in classifica titoli del calibro di Fargo, This is us, The Crown, His Dark Marerials e Star Trek: Discovery.

Tra le nuove serie in uscita, le più votate sono state invece The Stand, The Haunting of Bly Manor, Ratched e Animaniacs. C'è molta attesa, ovviamente, anche per lo spin-off The Walking Dead: World Beyond e per lo speciale natalizio Doctor Who: Revolution of the Daleks.

Star Wars: The Mandalorian si è piazzata inoltre al secondo posto nella speciale classifica delle serie più adatte al binge watching: in testa, insuperabile, c'è Stranger Things, ma lo show di Jon Favreau ha preceduto mostri sacri come Breaking Bad, Game of Thrones e The Office.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla sinossi ufficiale della seconda stagione di The Mandalorian.