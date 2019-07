Star Wars: The Mandalorian, la serie tv di Disney+, sarà alla D23

In una galassia lontana lontana, in quel di Anheim, California, verrà presentata la nuova serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars: The Mandalorian. La cornice sarà quella della D23.

Il primo giorno di D23 (la convention ufficiale dedicata al mondo Disney), durante il panel di Disney+ di venerdì 23 agosto, alle ore 15.30, nella Hall D23 verrà proiettata una sneak preview della serie prodotta e supervisionata da Jon Favreau, The Mandalorian.

All'evento saranno presenti Favreau, lo sceneggiatore e regista di due episodi della serie Dave Filoni, e altri ospiti speciali, come riporta l'annuncio ufficiale.

La presentazione darà qualche anticipazione sul cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e sui suoi viaggi in giro per la galassia.

Non solo, ma i partecipanti all'evento avranno anche l'opportunità di visitare il padiglione di Lucasfilm, un'assoluta novità per la convention, che include una speciale esposizione sull'evoluzione dei design degli Stormtrooper (inclusi i nuovi Sith Trooper di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker), assieme a tante attività per le famiglie e i giovani Padawan, come i cortometraggi di Star Wars Galaxy of Adventures.

La D23 Expo si terrà dal 23 al 25 agosto 2019 all'Anheim Convention Center di Anheim, CA. Potrete trovare maggiori informazioni al riguardo sul sito ufficiale dell'evento.