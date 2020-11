Star Wars: The Mandalorian, si farà lo spin-off su Bo-Katan? La risposta di Katee Sackhoff

Nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian ha debuttato anche Katee Sackhoff, che saltando dal doppiaggio di Bo-Katan nelle serie animate all'interpretazione in carne e ossa si è sentita trasformata come Pinocchio. Il suo personaggio è talmente amato dai fan del franchise che si parla anche di uno spin-off da protagonista.

Ma quanto c'è di vero in queste voci? Esiste davvero la possibilità di vedere in un futuro più o meno prossimo una serie live-action su Bo-Katan, magari insieme a Cara Dune (Gina Carano)?

La stessa Katee Sackhoff ne ha parlato recentemente con Deadline, dando una risposta di disarmante schiettezza. "Non ho la minima idea di cosa tu stia parlando: questa è legittimamente la verità" ha detto, smorzando l'entusiasmo dei fan.

Resta intanto da vedere quanto spazio avrà ancora Bo-Katan nella seconda stagione di The Mandalorian, dopo aver debuttato nel terzo episodio. Sembra presumibile che diventi un personaggio abbastanza centrale per il resto della stagione, considerato anche il seguito guadagnato con le serie animate Star Wars: The Clone Wars e Rebels.

A proposito di voci, tempo fa Jon Favreau aveva dichiarato di essere già al lavoro sulla stagione 3 di Star Wars: The Mandalorian, ma Lucasfilm non ha ancora confermato ufficialmente. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 2x04 di The Mandalorian.