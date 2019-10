Star Wars: The Mandalorian, primo spot tv per la serie live-action di Disney+

Disney e Lucasfilm hanno diffuso in streaming il primo spot televisivo di Star Wars: The Mandalorian, la prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars in arrivo a novembre su Disney+, la piattaforma digitale del colosso dell'intrattenimento.

In questo nuovissimo "special look" non ci sono purtroppo scene inedite, ma si tratta semplicemente di un rimontaggio più breve delle sequenze già mostrate nel primo teaser trailer diffuso all'ultima D23.

In una recente intervista, Pedro Pascal ha affermato che inizialmente era convinto di dover interpretare proprio Boba Fett, il mitico mercenario comparso per la prima volta ne L'Impero colpisce ancora e poi morto ne Il ritorno dello Jedi, salvo poi essere corretto da Jon Favreau sulla questione.

Favreau che del progetto è supervisore e produttore non ha diretto nessuno degli episodi della prima stagione lasciando questo compito ad altri; tuttavia, come recentemente dichiarato, potrebbe mettersi dietro la macchina da presa nella già confermata seconda stagione del serial: "Stiamo attualmente procedendo con i lavori della seconda stagione, ci stiamo occupando della sceneggiatura, lavorando con i registi e preparando a dirigere me stesso. Non ho potuto farlo durante la prima stagione perché ero impegnato con Il Re Leone, quindi adesso cercherò di prendere parte a uno di questi". Favreau ha confermato che il tono della serie sarà vicino a quello della trilogia originale.

La prima stagione della serie TV sarà presente il prossimo 12 novembre, ovvero al debutto della piattaforma Disney+. Il ruolo di protagonista è stato affidato all'attore Pedro Pascal (Game of Thrones) che sarà affiancato, tra gli altri, da Gina Carano e Carl Weathers, mentre Werner Herzog sarà il villain principale.